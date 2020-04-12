Папа Римский в пасхальном послании вспомнил об Украине
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Папа Франциск во время пасхальной речи заявил, что во время пандемии необходимо спасать жизни людей, а не заниматься производством и торговлей оружием.
"Это не время на то, чтобы и дальше производить и заниматься торговлей оружия, тратя огромный капитал, который должен быть использован на то, чтобы лечить людей и спасать жизни. Пусть же это, наоборот, будет временем положить конец затянувшейся войне, которая окровавила дорогую Сирию, конфликту в Йемене и напряженности в Ираке, также как в Ливане. Пусть это будет время, когда израильтяне и палестинцы возобновят диалог, чтобы найти устойчивое и длительное решение, которое позволит обеим сторонам жить в мире. Пусть прекратятся страдания населения восточных регионов Украины", - призвал понтифик.
- Напомним, 16 марта Папа Римский Франциск покинул Ватикан, чтобы помолиться в Риме об окончании эпидемии коронавируса.
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