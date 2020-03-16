 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПапа Франциск прошел по улицам Рима, молясь об окончании пандемии коронавируса

Папа Франциск прошел по улицам Рима, молясь об окончании пандемии коронавируса


фото: CNN
Папа Римский Франциск покинул Ватикан, чтобы помолиться об окончании вспышки эпидемии коронавируса

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

Пешком и без маски Папа вышел на прогулку по пустым улицам Рима и посетил две местные церкви.

Франциск помолился в базилике Санта-Мария-Маджоре, где находится известная икона Salus Populi Romani, или "Спасение римского народа", а также в церкви с распятием, которое было задействовано в молебнах и процессиях 1522 в Риме во время большой эпидемии чумы .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 марта, 2020 понедельник

15 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

16 марта, 2020 понедельник

15 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать