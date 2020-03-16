Папа Франциск прошел по улицам Рима, молясь об окончании пандемии коронавируса
16 марта, 2020, 08:59
Папа Римский Франциск покинул Ватикан, чтобы помолиться об окончании вспышки эпидемии коронавируса
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на CNN.
Пешком и без маски Папа вышел на прогулку по пустым улицам Рима и посетил две местные церкви.
Франциск помолился в базилике Санта-Мария-Маджоре, где находится известная икона Salus Populi Romani, или "Спасение римского народа", а также в церкви с распятием, которое было задействовано в молебнах и процессиях 1522 в Риме во время большой эпидемии чумы .
- В Ватикане все богослужения во время Страстной недели будут проходить без присутствия паломников, но транслироваться онлайн.
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