В Британии рассказали о состоянии больного коронавирусом премьера Джонсона
11 апреля, 2020, 20:50
В Великобритании заявили о прогрессе премьер-министра Бориса Джонсона в борьбе с COVID-19
Об этом со ссылкой на The Hill сообщает Укринформ .
Британские чиновники отметили, что Борис Джонсон продолжает демонстрировать очень хороший прогресс в борьбе с коронавирусной инфекцией после того, как он был переведен из отделения интенсивной терапии в начале этой недели.
У британского премьер-министра диагностировали болезнь COVID-19 27 марта. Премьер был принят в госпиталь Святого Томаса в минувшие выходные после того, как его состояние здоровья ухудшилось.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб временно взял на себя исполнение обязанностей Джонсона.
- 10 апреля стало известно, что Борис Джонсон, которого накануне перевели из реанимации в обычную палату, сможет приступить к своим обязанностям не раньше, чем через месяц.
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