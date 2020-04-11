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Espreso.tvМирВ Британии рассказали о состоянии больного коронавирусом премьера Джонсона

В Британии рассказали о состоянии больного коронавирусом премьера Джонсона


фото: REUTERS
В Великобритании заявили о прогрессе премьер-министра Бориса Джонсона в борьбе с COVID-19

Об этом со ссылкой на The Hill сообщает Укринформ .

Британские чиновники отметили, что Борис Джонсон продолжает демонстрировать очень хороший прогресс в борьбе с коронавирусной инфекцией после того, как он был переведен из отделения интенсивной терапии в начале этой недели.

У британского премьер-министра диагностировали болезнь COVID-19 27 марта. Премьер был принят в госпиталь Святого Томаса в минувшие выходные после того, как его состояние здоровья ухудшилось.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб временно взял на себя исполнение обязанностей Джонсона.

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