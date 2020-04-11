В Британии рассказали о состоянии больного коронавирусом премьера Джонсона

11 апреля, 2020, 20:50

В Великобритании заявили о прогрессе премьер-министра Бориса Джонсона в борьбе с COVID-19

Об этом со ссылкой на The Hill сообщает Укринформ .

Британские чиновники отметили, что Борис Джонсон продолжает демонстрировать очень хороший прогресс в борьбе с коронавирусной инфекцией после того, как он был переведен из отделения интенсивной терапии в начале этой недели.

У британского премьер-министра диагностировали болезнь COVID-19 27 марта. Премьер был принят в госпиталь Святого Томаса в минувшие выходные после того, как его состояние здоровья ухудшилось.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб временно взял на себя исполнение обязанностей Джонсона.

10 апреля стало известно, что Борис Джонсон, которого накануне перевели из реанимации в обычную палату, сможет приступить к своим обязанностям не раньше, чем через месяц.

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