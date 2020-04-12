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Espreso.tvОбществоАрсений Яценюк: премьер должна безотлагательно создать антикризисный энергетический штаб

Арсений Яценюк: премьер должна безотлагательно создать антикризисный энергетический штаб


фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy
Первое, что должен сделать действующий премьер-министр Денис Шмыгаль, так это создать антикризисный штаб и безотлагательно заняться вопросами энергетики

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Главная тема" на телеканале "Украина" 11 апреля, рассказывает Еспресо.TV.

Лидер "Народного фронта" напомнил, в какой ситуации оказалась Украина в 2014-2015 годах.

"Если бы мы работали тогда после российской агрессии так, как работает сегодняшняя власть, если бы мое правительство так работало, - мы бы точно были без газа, без света, без угля, без воды, без денег и без зарплаты. То, что это правительство и власть непрофессиональные - это уже известно. Но в энергетическом секторе преступный непрофессионализм".

Он вновь подчеркнул необходимость назначения министра энергетики. В стране "должен быть человек, который должен возглавлять ключевое направление украинской экономики - это энергетика".

"Но есть состав Кабинета министров, есть премьер-министр. Я как премьер-министр возглавлял антикризисный энергетический штаб. Именно поэтому у нас был и газ, и электроэнергия, и уголь, и нефть", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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Поэтому первое, что должен сделать действующий премьер-министр, - это создать такой штаб и безотлагательно заняться вопросами энергетики.

Арсений Яценюк отметил, что только что завершилось заседание парламентского комитета, на котором дополнительно выделено 2 миллиарда гривен якобы на реструктуризацию угольной отрасли.

Однако, по его словам, речь идет не о реструктуризации:

"Речь идет о том, что не хватает заработной платы по государственным шахтах, и уже сегодня они туда "всадили" 3,6 млрд грн".

Арсений Яценюк отметил, что если бы шахтеры имели возможность продавать свой уголь как на государственных, так и на частных шахтах для электрогенерации, и получать достойную оплату за этот уголь, - государству не пришлось бы тратить на погашение задолженностей миллиарды, которые так сейчас нужны для преодоления пандемии и экономического кризиса.

  • Напомним, ранее Арсений Яценюк заявлял, что "Россия специально поставляет электроэнергию по демпинговым ценам на территорию Украины, чтобы уничтожить украинскую энергетику".
  • Лидер "Народного фронта" призвал правительство остановить поставки российской и белорусской электроэнергии в Украине:
  • "Это часть российского плана. Они специально поставляют электроэнергию по демпинговым ценам на территорию Украины. Задача России - уничтожить украинскую энергетику".

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