Украина может остаться без света и тепла, если не разрешить кризис в энергетике, - онлайн-дискуссия Киевского форума

11 апреля, 2020, 12:03

Мир сегодня переживает не только глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса, но и кризис на энергетических рынках. Необходимы неотложные меры по предотвращению ее катастрофическом влияния на энергонезависимость Украины и каждого украинца

Об этом шла речь во время онлайн-дискуссии Киевского форума, организованной Фондом "Открой Украину" Арсения Яценюка, посвященной защите энергетической независимости Украины и эффективности энергетической политики.

Как заявил модератор онлайн дискуссии Киевского форума, посвященного энергетике, - Даниил Лубкивский, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину", бывший заместитель министра иностранных дел Украины, ситуация на мировом рынке энергоносителей "будет безусловное влияние на Украину, на нашу энергетическую независимость и благосостояние каждого украинского гражданина ".

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк подчеркнул, что "если сейчас не принимать решение, как мы будем действовать завтра и послезавтра в энергетике, то завтра и послезавтра мы войдем в энергетический кризис, где не будет ни света, ни угля, где могут быть проблемы с нефтепродуктами и где рано или поздно будут проблемы с газом ".

Арсений Яценюк отметил, что хотя падение цен на энергоносители в краткосрочной перспективе принесет пользу потребителя, можем столкнуться с банкротством добывающих кампаний. "Им просто не хватает ресурса, чтобы добывать. И Украина в этой ситуации может очень сильно пострадать. Нам очень трудно конкурировать. И наша цель - энергонезависимость - может стоять под угрозой ".

"Мы всегда должны помнить, что Россия - не просто государство-агрессор, но и наш конкурент. Если Саудовская Аравия фактически борется с Россией и выигрывает на энергетическом рынке, то члены украинского парламента от" Слуги народа "вроде Геруса, наоборот, - открывают энергетический рынок Украины для России через поправку к закону по электроэнергетике ", - подчеркнул основатель Фонда "Открой Украину".

"Сейчас правительство должно сконцентрироваться на том, что деньги, сэкономленные от падения цен на энергоресурсы, не должны розтринькуватися. Значительную часть средств необходимо отправлять на добычу и энергоэффективность. И здесь важно, как правительство поведет себя по ключевой украинской компании -" Нафтогазу ", и ко всем участникам частного сектора. Потому что мы на грани банкротства компаний электроэнергетики. Тепловую энергетику они почти добили, сейчас они добивают атомную энергетику ", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул необходимость безотлагательно внести в парламент кандидатуру на пост министра энергетики и деполитизировать Национальную комиссию по регулированию энергетики.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подчеркнул, что сейчас ситуация кардинально отличается от 2014 года: "Она другая в первую очередь благодаря реформам, которые страна провела за предыдущие 6 лет. Мы начинали в 2014 году с очень тяжелого состояния. Арсений Петрович это очень хорошо помнит. Шла война с "Газпромом", "Нафтогаз" приносил государству около 8 млрд долларов убытков в год. Не было денег. была перспектива остаться без газа и без тепла зимой ".

"Ситуация пока кардинально другая." Нафтогаз "за предыдущий период принес рекордно высокую прибыль. На счетах компании сейчас находится сумма более 3 миллиардов долларов США. В подземных хранилищах рекордно высокие за последние 30 лет объемы газа", - сообщил глава компании.

В то же время он отметил, что из-за падения мировых цен на газ кардинально уменьшается экономическая целесообразность добычи: "Поэтому очень важно, что те накопленные ресурсы, те деньги, тот запас прочности, который удалось создать за предыдущие несколько лет, чтобы сейчас мы вместе с правительством, с парламентом, с политическим руководством Украины смогли использовать с максимальной эффективностью. То есть, вкладывать средства не в тушения пожара, а вкладывать этот запас прочности в дальнейшее развитие, который будет так же приносить экономические блага как государству, так и всем гражданам м Украина ".

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что принятое ОПЕК + решение о сокращении уровня добычи нефти не позволит достичь тех уровней цен, которые были раньше. По мнению эксперта, цены на нефть будут находиться в коридоре 30-35 долларов США за баррель. Зато Омельченко отметил, что Россия в противостоянии с Саудовской Аравией переиграла саму себя: "России будет крайне трудно выполнить данные условия, потому что согласно декларации Россия должна сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки, и это России будет, я считаю, даже технически трудно сделать, поскольку ее месторождения не так гибкие ".

По его мнению, из-за ситуации на энергетическом рынке Украины нужно "задействовать потенциал Министерства финансов и Нацбанка для того, чтобы покрыть критический дефицит ликвидности, который ожидается в результате очень глубокого кризиса в энергетике".

Эксперт по энергетике, президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко отметила, что при низких ценах на энергоресурсы Россию ожидает несколько лет экономического кризиса. "Сейчас будет дополнительно много энергии вложено Россией в том, чтобы снять санкции с себя, в первую очередь касающихся и наложенные из-за войны с Украиной". По мнению эксперта, Украина должна сосредоточить еще большие усилия к тому, чтобы Европейский Союз продолжал санкции против России в этом году, начинать формировать запасы за низких цен на нефть, а также ввести согласования законопроектов в сфере энергетики с Европейской комиссией.

Посол Канады в Украине Лариса Галадза рассказала о сотрудничестве Украины и Канады в секторе энергетики: "В течение последних 6 лет Канада присоединялась и приобщается к планированию действий в непредвиденных ситуациях на рынке и обеспечения устойчивости энергетической системы. Мы также проводим работу в области кибербезопасности".

Она назвала пять элементов, на которых базируется энергетическая безопасность и эффективность Канады: уменьшение выбросов углекислого газа, наличия сильного и независимого регулятора, диверсификация, членство клубах по вопросам энергетики, готовность к дестабилизирующих шоков.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук сообщил, что его компания изучила опыт Китая и в начале пандемии изолировала свои энергетические станции для обеспечения надежных поставок электроэнергии.

По его словам, кризис в энергетическом секторе страны началась еще до распространения коронавируса: "И если раньше это был кризис неплатежей за товар, то сейчас это кризис неплатежей по заработной плате. Не только" Энергоатом "сейчас не может заплатить заработную плату, но и тепловая генерация, "Укргидроэнерго". К сожалению, это дальше по цепочке транслируется по платежи за топливо ".

"Потому как мы видим выход из ситуации? Первое - это восстановление управляемости отраслью. Для этого необходим руководитель, министр. Второе - принятие срочного антикризисного пакета, куда входит решение вопроса со сбытом украинского угля, сбыта украинской электроэнергии, обеспечение оплаты за эту электроэнергию. И третье - это сбалансированность всех игроков рынка, это "Гарантированного покупателя", это "зеленых" производителей из ветра и солнца, и решение вопросов, связанных с платежами по старым долгам, которые накопились уже за 3 месяца и за прошедшие годы ", - сообщил Дмитрий Сахарук.

Основатель и директор компании по ветровой энергетике Vindkraft Карл Стурен отметил, что нужно безотлагательно назначить министра энергетики и подчинить Минэнерго все государственные энергетические компании. Он также выразил сожаление, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг никогда не была полностью независимым органом, а так или иначе подвергалась политическое влияние. "Я считаю, что ситуация, которая сложилась в энергетике, это в большей степени менеджмент, чем фундаментальная проблема", - сказал Карл Стурен.

Киевский Форум - ведущее международное собрание Украины для обсуждения проблем мира и безопасности. Форум основан в 2007 году. Инициатор и основатель КБФ - фонд Арсения Яценюка "Открой Украину".

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