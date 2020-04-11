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Espreso.tvОбществоЗеленский отреагировал на петицию о возвращении Супрун

Зеленский отреагировал на петицию о возвращении Супрун


фото: Укрінформ
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию о возвращении Ульяны Супрун на должность руководительницы Министерства здравоохранения

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Зеленский поблагодарил инициаторов электронной петиции о возвращении Супрун на должность министра здравоохранения за активную гражданскую позицию и заверил, что нынешний министр Максим Степанов определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы как свои приоритеты.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации здравоохранения, особенно в это чрезвычайно сложное для каждого из нас время, в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В то же время сообщаю, что министром здравоохранения Украины назначен Максим Степанова. Относительно продолжение медицинской реформы информирую, что с 1 апреля 2020 в стране в соответствии с Законом Украины от 19.10.2017 № 2168 "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи. В свою очередь министр здравоохранения Степанов приоритетами в своей деятельности определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы, поскольку здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны", - отметил Зеленский.

Электронную петицию № 22/089776-эп "Вернуть Ульяну Супрун на должность Министра здравоохранения Украины" на сайте президента Украины поддержали более 25 тыс. граждан.

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