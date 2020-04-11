В Запорожье обрушился первый этаж многоквартирного дома. ФОТО

11 апреля, 2020, 16:06

В Запорожье обрушился первый этаж многоквартирного жилого дома, жителей эвакуировали

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

"11 апреля в 12:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в трехэтажном жилом доме на улице Павлокичкаской в Заводском районе Запорожья. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошло разрушение конструкции дома на первом этаже в нежилом помещении с последующим обрушением в подвал", - говорится в сообщении.

Под угрозой оказались жители второго и третьего этажей. Спасатели эвакуировали из очага опасности 15 человек, остальные, около 40 человек - вышли самостоятельно.

Бойцы ГСЧС огородили центр опасности и контролируют место чрезвычайного происшествия.

На месте работают сотрудники полиции и представители органов местной власти. Сотрудники газовой службы перекрыли газоснабжение для предотвращения взрыва. Причина разрушения устанавливается. Ситуация контролируется. Пострадавших в результате происшествия нет.

Органами местной власти решается вопрос по обеспечению жителей дома временным местом проживания на время проведения аварийных работ.

Напомним, 9 апреля в центре Одессы обвалился старинный дом , в котором проходили ремонтные работы.

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