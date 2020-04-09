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Espreso.tvОбществоВ Одессе обрушилась часть старинного здания. ВИДЕО

В Одессе обрушилась часть старинного здания. ВИДЕО


фото: Думська
В центре Одессы обвалился старинный дом, в котором проходили ремонтные работы

Об этом сообщает Думская.

ЧП произошло в 9:00 утра. Старинный дом частично обрушился на углу Канатной и переулка Нахимова. По предварительным данным, никто не пострадал, точная информация станет известна после того, как разберут завал.

Обвалилсяь памятник архитектуры местного значения, построенный в 1893 года.

Сообщается, что на днях в нем начались ремонтные работы.

Завалы разбирают рабочие и сотрудники ГСЧС, переулок перекрыли для прохода.

 

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