В Одессе обрушилась часть старинного здания. ВИДЕО

Об этом сообщает Думская.

ЧП произошло в 9:00 утра. Старинный дом частично обрушился на углу Канатной и переулка Нахимова. По предварительным данным, никто не пострадал, точная информация станет известна после того, как разберут завал.

Обвалилсяь памятник архитектуры местного значения, построенный в 1893 года.

Сообщается, что на днях в нем начались ремонтные работы.

Завалы разбирают рабочие и сотрудники ГСЧС, переулок перекрыли для прохода.