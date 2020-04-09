В Одессе обрушилась часть старинного здания. ВИДЕО
9 апреля, 2020, 12:31
В центре Одессы обвалился старинный дом, в котором проходили ремонтные работы
Об этом сообщает Думская.
ЧП произошло в 9:00 утра. Старинный дом частично обрушился на углу Канатной и переулка Нахимова. По предварительным данным, никто не пострадал, точная информация станет известна после того, как разберут завал.
Обвалилсяь памятник архитектуры местного значения, построенный в 1893 года.
Сообщается, что на днях в нем начались ремонтные работы.
Завалы разбирают рабочие и сотрудники ГСЧС, переулок перекрыли для прохода.
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