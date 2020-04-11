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Espreso.tvОбществоВ УГКЦ рассказали, как освятить пасхальную корзину дома

В УГКЦ рассказали, как освятить пасхальную корзину дома


фото: ugcc.ua
Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав рассказал, как освятить пасхальную корзину дома

Об этом сообщает официальный сайт УГКЦ .

По словам Блаженнейшего Святослава, несмотря на досадную ситуацию в мире, Пасха Христова к нам придет.

"Несмотря на досадную ситуацию в мире, есть хорошая новость - праздник будет! Пасха Христова к нам придет, ибо Пасху нам несет не человек, а воскресший Христос, который победоносно выходит из запечатанного гроба. Однако из-за специфических обстоятельствах мы должны праздновать эту Пасху по- особенному. Призываю вас всех переживать пасхальную радость в кругу домашней церкви - в своих домах ", - сказал Святослав.

Он призвал одеть в Пасхальный день свою лучшую одежду и включить доступные средства связи и присоединиться духовно к Божественной Пасхальной литургии.

"Имейте перед собой пасхальную корзину, которую мы посвятим вживую в конце Божественной литургии, и поделитесь радостью с теми, кто рядом, не выходя из дома. Позвоните к своим родным и близким, пообщайтесь с ними, чтобы эту пасхальную радость и им донести", - призвал Святослав.

Также он обратился к священнослужителям и попросил их строго соблюдать правила карантина.

"Эти ограничения для многих из нас необычные, но они только одноразовы и временны! Они немного меняют привычный нам способ празднования Пасхи, но не нарушают его духовного содержания и не могут забрать у нас пасхальной радости", - отметил глава УГКЦ.

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