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Espreso.tvМирВ США количество инфицированных COVID-19 превысило полмиллиона человек

В США количество инфицированных COVID-19 превысило полмиллиона человек


фото: REUTERS
В США зафиксировано 503,2 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 18,8 тыс. человек умерли

Об этом свидетельствуют данные служб здравоохранения США, сообщает "Интерфакс-Украина" .

Сейчас наблюдается ежедневный рост количества летальных случаев. Только за последние сутки в США умерли более 2,2 тыс. человек.

В штате Нью-Йорк, который больше всего пострадал от пандемии, зафиксировано более 172 тыс. случаев заражения. Количество умерших там от последствий заражения - 7,8 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено 54,6 тыс. инфицированных. В штате Калифорния - более 21 тыс. Там за сутки прирост составляет 301 случай заболевания.

Из больных коронавирусом в США вылечились 27,3 тыс. человек.

  • 11 апреля стало известно, что большая часть Соединенных Штатов Америки не будет готова к возвращению к обычному режиму работы 1 мая 2020 года.

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