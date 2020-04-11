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Espreso.tvМир1 мая США еще не смогут полностью выйти из карантина - главный хирург страны

1 мая США еще не смогут полностью выйти из карантина - главный хирург страны

иллюстративное
фото: pbs.org
Большая часть Соединенных Штатов Америки не будет готова к возвращению к обычному режиму работы 1 мая 2020 года

Об этом главный хирург США Джером Адамс заявил в пятницу, 10 апреля 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки .

"Большинство страны не будет готово (к возвращению к обычному режиму работы - ред.), честно говоря", - заявил Адамс.

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"Но часть будет. Так мы и откроем страну, шаг за шагом, ориентируясь на данные", - добавил он.

В свою очередь координатор рабочей группы Белого дома по противодействию коронавирусу Дебора Биркс, заявила, что в Нью-Йорке удалось начать выравнивать кривую заболеваемости, как это уже удалось сделать власти Италии.

  • Напомним, перед этим президент США Дональд Трамп на брифинге заявил, что Соединенные Штаты "опережают график" в усилиях по замедлению распространения коронавируса.

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