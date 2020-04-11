В Оксфорде рассказали, когда может появиться вакцина от COVID-19

11 апреля, 2020, 15:49

Ведущий профессор-вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина против коронавируса может появиться в сентябре 2020 года

Об этом со ссылкой на The Times сообщает Укринформ .

"Вакцина против коронавируса может быть готова уже в сентябре", - сказала Гилберт.

Профессор заявила, что она на 80 процентов уверена, что вакцина, которая разрабатывается ее командой, будет работать, а испытания средства на людях могут начаться в течение ближайших двух недель.

Британское правительство выразило готовность финансировать производство миллионов доз средства заранее, если результаты будущих испытаний будут положительные.

Напомним, 8 апреля Медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний армии США в городе Фредерик, штат Мэриленд, начал проводить испытания потенциальных вакцин от коронавируса COVID-19 на человекообразных приматах.

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