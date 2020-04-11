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Espreso.tvМирВ Оксфорде рассказали, когда может появиться вакцина от COVID-19

В Оксфорде рассказали, когда может появиться вакцина от COVID-19


фото: REUTERS
Ведущий профессор-вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина против коронавируса может появиться в сентябре 2020 года

Об этом со ссылкой на The Times сообщает Укринформ .

"Вакцина против коронавируса может быть готова уже в сентябре", - сказала Гилберт.

Профессор заявила, что она на 80 процентов уверена, что вакцина, которая разрабатывается ее командой, будет работать, а испытания средства на людях могут начаться в течение ближайших двух недель.

Британское правительство выразило готовность финансировать производство миллионов доз средства заранее, если результаты будущих испытаний будут положительные.

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