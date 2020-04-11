В Кропивницком коронавирусом заразились 43 медика

11 апреля, 2020, 15:27

В Кировоградской области коронавирус обнаружен у 43-х медиков, в общем зафиксировано 106 случаев инфицирования

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь в facebook.

По его словам, из 43 инфицированных медиков восемь работали в областной больнице, 20 - в областном госпитале ветеранов войны, четверо - медработники Центральной городской больницы в Кропивницком, шестеро - сотрудники частной клиники, один медработник онкоцентра, один сотрудник Центра репродуктивной медицины, один - из центра экстренной медицинской помощи и две работницы аптеки.

Всего по состоянию на 11 апреля в Кировоградской области лабораторно было подтверждено 106 случаев заболевания COVID-19, из которых шесть закончились смертью пациентов.

В 41 пациента наблюдается легкое течение болезни, эти люди лечатся дома. 59 человек госпитализированы, семеро находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 8 апреля в Кировоградской области подтвердили 6 новых случаев заболевания коронавирусом среди работников медицинских учреждений.

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