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Espreso.tvОбществоНа Кировоградщине еще 6 медиков заразились коронавирусом

На Кировоградщине еще 6 медиков заразились коронавирусом


фото: reuters
В Кировоградской области подтвердили 6 новых случаев заболевания коронавирусом среди работников медицинских учреждений. Всего в области 76 больных коронавирусом, из них 27 - медики

Об этом сообщает Кировоградская областная государственная администрация.

Как отметил председатель ОГА Андрей Баллонь, по состоянию на 8 апреля в области заразились COVID-19 27 медиков.

"Из них шесть врачей из Кировоградской областной больницы, 20 медработников из областного клинического госпиталя ветеранов войны и один медработник из частной клиники "Ацинус", - отметил баллона.

Отмечается, всего в области подтверждено 76 случаев заболевания коронавирусом, два из них - летальные.

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