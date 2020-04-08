На Кировоградщине еще 6 медиков заразились коронавирусом

8 апреля, 2020, 17:55

В Кировоградской области подтвердили 6 новых случаев заболевания коронавирусом среди работников медицинских учреждений. Всего в области 76 больных коронавирусом, из них 27 - медики

Об этом сообщает Кировоградская областная государственная администрация.

Как отметил председатель ОГА Андрей Баллонь, по состоянию на 8 апреля в области заразились COVID-19 27 медиков.

"Из них шесть врачей из Кировоградской областной больницы, 20 медработников из областного клинического госпиталя ветеранов войны и один медработник из частной клиники "Ацинус", - отметил баллона.

Отмечается, всего в области подтверждено 76 случаев заболевания коронавирусом, два из них - летальные.

Напомним, 8 апреля в Кировоградской у умершей 77-летней женщины ПЦР-тест подтвердил COVID-19 . Отметим, женщина умерла на 7 минуте пребывания в больнице, когда экспресс-тест показал положительный результат.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine