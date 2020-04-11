В Харькове "скорая" столкнулась с Daewoo Sens. Есть погибшие

11 апреля, 2020, 07:51

Вечером в пятницу, 10 апреля 2020 года, в Харькове в результате столкновения легкового автомобиля и скорой помощи погибли три человека, еще четверо госпитализированы

Об этом со ссылкой на отдел комункации полиции Харьковской области сообщает Еспресо.TV .

"Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия ", - говорится в сообщении.

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Еще четверо пассажиров скорой помощи - 33-летний пациент, два санитара (48 лет и 38 года), а также 40-летний фельдшер - получили травмы.

Они доставлены в больницу.

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