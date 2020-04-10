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Espreso.tvОбществоБорис Джонсон может вернуться к работе через месяц, - СМИ

Борис Джонсон может вернуться к работе через месяц, - СМИ


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого накануне перевели из реанимации в обычную палату, сможет приступить к своим обязанностям не раньше, чем через месяц

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники.

Как отмечается, в Уайтхолле существуют опасения, что пройдет не меньше месяца, прежде чем премьер-министр вернется на работу.

Глава МИД Доминик Рааб, который принял на себя обязанности премьер-министра на время его болезни, заявил, что не разговаривал с Джонсоном после госпитализации.

"Я думаю, что особенно важно, пока он находится в реанимации, позволить ему сосредоточиться на выздоровление. Мы в правительстве все это предусмотрели", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии, где он находился из-за ухудшения состояния, в обычную палату.

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