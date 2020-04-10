Борис Джонсон может вернуться к работе через месяц, - СМИ

10 апреля, 2020, 12:14

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого накануне перевели из реанимации в обычную палату, сможет приступить к своим обязанностям не раньше, чем через месяц

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники.

Как отмечается, в Уайтхолле существуют опасения, что пройдет не меньше месяца, прежде чем премьер-министр вернется на работу.

Глава МИД Доминик Рааб, который принял на себя обязанности премьер-министра на время его болезни, заявил, что не разговаривал с Джонсоном после госпитализации.

"Я думаю, что особенно важно, пока он находится в реанимации, позволить ему сосредоточиться на выздоровление. Мы в правительстве все это предусмотрели", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Джонсона перевели из отделения интенсивной терапии, где он находился из-за ухудшения состояния, в обычную палату.