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Espreso.tvОбществоШмыгаль утвердил состав совета по вопросам преодоления последствий эпидемии

Шмыгаль утвердил состав совета по вопросам преодоления последствий эпидемии


фото: Укрінформ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал состав Совета по вопросам экономического развития, который будет разрабатывать план преодоления последствий распространения коронавируса

Об этом Шмыгаль сообщил по итогам первого заседания совещательного органа на своем канале в Telegram.

"Вчера мы провели первое учредительное заседание, где обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина. Повторю, что сейчас есть только наработки и видение этого плана, который мы ежедневно обновляем, в зависимости от шкалы заболеваемости", - написал Шмыгаль.

В состав совета вошли министр экономики Игорь Петрашко, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, директор Института демографии и социсследований им. Птухи Элла Либанова, старший научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Аслунд, советник президента Олег Устенко, управляющий партнер Capital Times Эрик Найман, профессор Колумбийского университета Виллем Буитер, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Евгений Пенцак.

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