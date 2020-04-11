Шмыгаль утвердил состав совета по вопросам преодоления последствий эпидемии
Об этом Шмыгаль сообщил по итогам первого заседания совещательного органа на своем канале в Telegram.
"Вчера мы провели первое учредительное заседание, где обсудили стратегии и идеи выхода страны из карантина. Повторю, что сейчас есть только наработки и видение этого плана, который мы ежедневно обновляем, в зависимости от шкалы заболеваемости", - написал Шмыгаль.
В состав совета вошли министр экономики Игорь Петрашко, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, директор Института демографии и социсследований им. Птухи Элла Либанова, старший научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Аслунд, советник президента Олег Устенко, управляющий партнер Capital Times Эрик Найман, профессор Колумбийского университета Виллем Буитер, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Евгений Пенцак.
- Напомним, 10 апреля Денис Шмыгаль представил стратегию постепенного выхода Украины из карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса.
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