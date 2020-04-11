Шмыгаль представил стратегию выхода Украины из карантина

11 апреля, 2020, 15:10

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил стратегию постепенного выхода Украины из карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Двухэтапную короткую стратегию постепенного выхода из карантина на период с начала мая до начала июля Шмыгаль представил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина". Он пообещал через три-четыре недели обнародовать подробный план, над которым сейчас идет работа.

"Этот план в работе, мы работаем над ним практически круглосуточно. Как только он будет готов, отшлифованный, сразу будет представлен. Поверьте, он будет одним из лучших среди наших стран-соседей. В нем и кредитные каникулы, и рефинансирование кредитов, поддержка неимущих и безработных ", - сказал Шмыгаль.

По его словам, первый этап выхода из карантина - "Украина идет на работу" - рассчитан на начало мая - начало июня.

Он предусматривает создание 500 тыс. рабочих мест, кредитную поддержку малого и среднего бизнеса, частичное снятие ограничений на работу общественного транспорта и смещенный график рабочего дня.

Второй этап - "Новые стандарты социальной жизни" - запланирован на начало июня - начало июля.

В этот период планируется завершить 2019-20 учебный год, восстановить работу общественного транспорта по новым правилам, позволить посещать зоны отдыха при условии соблюдения норм безопасности и ослабить условия изоляции для пожилых людей.

Шмыгаль подчеркнул, что пока Украина должна придерживаться режима чрезвычайной ситуации, чтобы пройти эпидемию по оптимистическому сценарию с падением ВВП до 5%, а не по пессимистическому, в котором падение ВВП оценивается в 15%.

В режиме ЧС запланировано поддержать социально уязвимые слои населения, помочь безработным и тем, кто находится в вынужденных отпусках, мобилизовать медицинские ресурсы и поддержать медперсонал и всех, кто задействован в борьбе с эпидемией.

Напомним, 10 апреля Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над тем, чтобы в мае создать для безработных на сегодня украинцев, 500 тысяч рабочих мест .

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