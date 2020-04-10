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Espreso.tvОбществоШмыгаль анонсировал создание в мае 500 тыс. рабочих мест для украинцев

Шмыгаль анонсировал создание в мае 500 тыс. рабочих мест для украинцев


фото: Укрінформ
Правительство работает над тем, чтобы в мае создать для безработных на сегодня украинцев 500 тысяч рабочих мест

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает Укринформ.

"Уже в мае создадим 500 тысяч рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса. Мы понимаем, как это делать и что для этого нужно. Есть план, он ежедневно обновляется и мы все новые и новые данные в этот план включаем", - сказал Шмыгаль.

По его словам, ситуация с занятостью в Украине сейчас не в лучшем состоянии.

"За последние две недели это количество (безработных, - ред.) выросло почти на 50 тысяч", - сказал Шмыгаль

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил продлении карантина в Украину и заявил о необходимости разработать стандарты жизни в условиях противоэпидемических ограничений.
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