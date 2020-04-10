Закрытые храмы, патруль Нацгвардии: Садовый рассказал о Пасхе во Львове

10 апреля, 2020, 20:51

Во Львове на время Пасхальных праздников все храмы города будут закрыты, а парки и скверы будет дополнительно патрулировать Нацгвардия

Об этом в эфире hromadske заявил городской председатель Львова Андрей Садовый.

"Все храмы Львова будут закрыты. Внутри - только отцы и те, кто обеспечивает процесс. Будет онлайн-трансляция из главных храмов города. Это четкая позиция и римо-католиков, и греко-католиков, и православных", - отметил Садовый.

Священники римско-католической церкви, у которых Пасха в это воскресенье, проведут онлайн-трансляцию службы и рекомендуют посвятить паски дома.

Также Садовый отметил, что во Львове не вводили дополнительные ограничения на передвижения на время Пасхальных праздников.

"Мы не принимали по Львову отдельного решения. У нас карантин, работают продовольственные магазины, аптеки. Можно выйти в магазин. Мы на субботу и воскресенье привлекаем (к патрулированию, - ред.) еще Национальную гвардию, которая контролирует парки и скверы. Позицию о праздновании согласовали епископы и полиция", - пояснил мэр Львова.

Мэр отметил, что от соблюдения ограничений зависит, когда можно ослабить карантин

"Если мы хорошо пройдем Пасху и не будет новых заражений, то через 2 недели - увидим результат. Если не будет роста на 10-11 мая, тогда можно делать некоторые послабления", - отметил Садовый.