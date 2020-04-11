Криклий заверил, что после карантина цены на железнодорожные билеты повышать не будут

11 апреля, 2020, 22:10

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "Укрзализныця" не будет повышать сразу после карантина цены на билеты

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По его словам, "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на проезд в пассажирских поездах после отмены карантина и восстановления сообщения.

"Тарифы еще не менялись. Пока что повышение тарифов по пассажирским перевозкам как не планировалось, так и не планируется. Понятно, что к этому вопросу необходимо будет подходить в будущем. Но когда? Я пока вам не скажу. Тем более, что сейчас пассажирские перевозки у нас не осуществляются", - сказал Криклий.

Он добавил, что в Украине не хватает закона о независимом регуляторе в сфере транспорта, чтобы тарифы устанавливались ним.

"Это нам существенно упростило бы жизнь, чтобы это не имело какого-то политического привкуса и подтекста", - отметил Криклий.

Напомним, 7 апреля Владислав Криклий заявил, что исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Желько Марчек будет уволен со своего поста за неоправданное доверие.

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