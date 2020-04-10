Запрет сжигать траву и отсутствие в повестке дня "антиколомойського" закона: за что будет голосовать Рада 13 апреля
Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.
"Пока Коалиция и президент не планируют выносить закон о банках на это внеочередное заседание. Говорят, что возможно будет еще одно внеочередное на следующей неделе", - отметил Железняк.
Читайте также: "Каждую поправку рассматривать не будем", - Гетманцев рассказал, как комитет будет работать над "антиколомойським" законопроектом
По его словам, предварительная повестка дня таков:
- 3279 (изменения бюджета 2020)
- 2370 (земельные кадастры)
- 3320 (медицинские вопросы, связанные с карантином)
- 3132 (вопрос АМКУ)
- 3276 (особенности судебного контроля на период карантина)
- 1049 (единый счет с минус табачной правки)
- 2339 (ответственность за поджоги травы)
- Постановления об отмене голосования о рынке земли.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало