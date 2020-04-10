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Espreso.tvОбществоЗапрет сжигать траву и отсутствие в повестке дня "антиколомойського" закона: за что будет голосовать Рада 13 апреля

Запрет сжигать траву и отсутствие в повестке дня "антиколомойського" закона: за что будет голосовать Рада 13 апреля


фото: reuters
На заседании ВР в понедельник, 13 апреля, депутаты рассмотрят изменения в бюджет, ужесточение наказаний за поджоги травы и новые коронавирусные законы. Рассмотрение поправок в закон о банках не предусмотрен

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

"Пока Коалиция и президент не планируют выносить закон о банках на это внеочередное заседание. Говорят, что возможно будет еще одно внеочередное на следующей неделе", - отметил Железняк.

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По его словам, предварительная повестка дня таков:

- 3279 (изменения бюджета 2020)
- 2370 (земельные кадастры)
- 3320 (медицинские вопросы, связанные с карантином)
- 3132 (вопрос АМКУ)
- 3276 (особенности судебного контроля на период карантина)
- 1049 (единый счет с минус табачной правки)
- 2339 (ответственность за поджоги травы)
- Постановления об отмене голосования о рынке земли.

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