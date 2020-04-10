Запрет сжигать траву и отсутствие в повестке дня "антиколомойського" закона: за что будет голосовать Рада 13 апреля

10 апреля, 2020, 12:20

На заседании ВР в понедельник, 13 апреля, депутаты рассмотрят изменения в бюджет, ужесточение наказаний за поджоги травы и новые коронавирусные законы. Рассмотрение поправок в закон о банках не предусмотрен

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Facebook.

"Пока Коалиция и президент не планируют выносить закон о банках на это внеочередное заседание. Говорят, что возможно будет еще одно внеочередное на следующей неделе", - отметил Железняк.

Читайте также: "Каждую поправку рассматривать не будем", - Гетманцев рассказал, как комитет будет работать над "антиколомойським" законопроектом

По его словам, предварительная повестка дня таков:

- 3279 (изменения бюджета 2020)

- 2370 (земельные кадастры)

- 3320 (медицинские вопросы, связанные с карантином)

- 3132 (вопрос АМКУ)

- 3276 (особенности судебного контроля на период карантина)

- 1049 (единый счет с минус табачной правки)

- 2339 (ответственность за поджоги травы)

- Постановления об отмене голосования о рынке земли.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb