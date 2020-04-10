В Киеве не будет комендантского часа, - Кличко
10 апреля, 2020, 19:36
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не будут вводить комендантский час
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, такое решение не в компетенции местных властей.
"Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева", - написал Кличко.
- Напомним, 10 апреля на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области в связи с пандемией коронавируса.
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