В Киеве не будет комендантского часа, - Кличко

10 апреля, 2020, 19:36

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не будут вводить комендантский час

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, такое решение не в компетенции местных властей.

"Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева", - написал Кличко.