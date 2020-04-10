 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве не будет комендантского часа, - Кличко

В Киеве не будет комендантского часа, - Кличко


фото: kyivcity.gov.ua
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не будут вводить комендантский час

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, такое решение не в компетенции местных властей.

"Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева", - написал Кличко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать