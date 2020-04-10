Известный испанский тренер отказался возглавить "Милан"
10 апреля, 2020, 18:43
Руководство итальянского "Милана" предлагало Марселино Торалю возглавить команду, однако испанский специалист отказался
Об этом сообщает gianlucadimarzio.com.
Марселино остался без работы после того, как в сентябре прошлого года покинул испанскую "Валенсию", где имел конфликт с руководством клуба.
Приоритетным вариантом на пост нового главного тренера для "Милана" остается немец Ральф Рангник. Также рассматривается кандидатура испанца Унаи Эмери.
После 26 матчей Серии А "Милан" занимает седьмую строчку и отстает от зоны Лиги чемпионов на 12 очков.
- 7 апреля сообщалось, что форвард "Милана" Златан Ибрагимович не собирается заканчивать карьеру после этого сезона.
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