Стало известно, что Ибрагимович будет делать после этого сезона

7 апреля, 2020, 16:43

Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович не собирается заканчивать карьеру после этого сезона

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

38-летний швед не планирует завершать карьеру после этого сезона. В планах Ибрагимовича продлить контракт с "Миланом", однако если сторонам не удастся продлить контракт, то форвард может провести переговоры с другими клубами Серии А.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых сумел забить 4 мяча и отдать 1 результативную передачу.

25 марта стало известно, что Ибрагимович после завершения игровой карьеры планирует стать футбольным агентом.