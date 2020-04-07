Стало известно, что Ибрагимович будет делать после этого сезона
7 апреля, 2020, 16:43
Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович не собирается заканчивать карьеру после этого сезона
Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
38-летний швед не планирует завершать карьеру после этого сезона. В планах Ибрагимовича продлить контракт с "Миланом", однако если сторонам не удастся продлить контракт, то форвард может провести переговоры с другими клубами Серии А.
В текущем сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей, в которых сумел забить 4 мяча и отдать 1 результативную передачу.
- 25 марта стало известно, что Ибрагимович после завершения игровой карьеры планирует стать футбольным агентом.
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