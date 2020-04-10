 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ВСУ подтвердили еще три случая заражения COVID-19

В ВСУ подтвердили еще три случая заражения COVID-19


фото: reuters
Коронавирус обнаружили у военного из Виницкого гарнизона и у двух военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя

Об этом в Facebook сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что заболевший военнослужащий Винницкого гарнизона с четверга, 9 апреля, госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр.

"У военнослужащего Винницкого гарнизона, который после ухудшения состояния здоровья был 9 апреля госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона с предварительным диагнозом "пневмония", после соответствующего обследования и проведения ПЦР-тестирования, сегодня подтверждено заболевание острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Этот военнослужащий с 3 апреля находился на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военному дважды проводили экспресс-тесты на коронавирус, которые давали отрицательный результат. Военнослужащий получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Отмечается, что также инфицирование коронавирусом подтвердили у двух военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя.

"С 9 апреля они находились на самоизоляции после контакта с военнослужащим, у которого было подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Сегодня поступили результаты их ПЦР тестирования, которые подтвердили факт заболевания", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. Они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать