В ВСУ подтвердили еще три случая заражения COVID-19

10 апреля, 2020, 17:57

Коронавирус обнаружили у военного из Виницкого гарнизона и у двух военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя

Об этом в Facebook сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что заболевший военнослужащий Винницкого гарнизона с четверга, 9 апреля, госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр.

"У военнослужащего Винницкого гарнизона, который после ухудшения состояния здоровья был 9 апреля госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона с предварительным диагнозом "пневмония", после соответствующего обследования и проведения ПЦР-тестирования, сегодня подтверждено заболевание острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Этот военнослужащий с 3 апреля находился на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военному дважды проводили экспресс-тесты на коронавирус, которые давали отрицательный результат. Военнослужащий получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Отмечается, что также инфицирование коронавирусом подтвердили у двух военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя.

"С 9 апреля они находились на самоизоляции после контакта с военнослужащим, у которого было подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Сегодня поступили результаты их ПЦР тестирования, которые подтвердили факт заболевания", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. Они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Напомним, 9 апреля в Вооруженных Силах Украины было зарегистрировано еще 2 случая коронавируса.

Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine