Еще двое бойцов ВСУ заразились коронавирусом

Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"9 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 2 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Коронавирус обнаружили у военнослужащего Васильковского гарнизона, который был накануне госпитализирован с предварительным диагнозом "пневмония". Сейчас он находится в госпитале и получает симптоматическое лечение. Состояние здоровья военного удовлетворительное.

Также коронавирус подтвердили у военнослужащего одной из воинских частей Мелитополя, который с конца марта находился на самоизоляции после контакта с лицами, у которых подтвердили COVID-19.

29 февраля в мужчину повысилась температура. Быстрые тесты, которые сделали в начале апреля, показали отрицательный результат. Но 9 апреля ПЦР-тестирование подтвердило диагноз коронавирус.

Состояние здоровья больного удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Военные, которые с ними контактировали, находятся на самоизоляции.

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