НБУ заявил о рисках ускорения инфляции

10 апреля, 2020, 22:42

Риски ускорения инфляции в Украине возросли

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

"Среди них - ажиотажный спрос на отдельные товары и усложнение логистики в результате распространения коронавируса. Кроме того, исчерпывается эффект прочной гривни, который существенно тормозил инфляцию в предыдущие месяцы", - рассказали в Нацбанке.

В то же время по итогам марта потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале. В месячном измерении цены выросли на 0,8%.

"Рост цен сдерживали несколько факторов. Во-первых, существенное удешевление энергоносителей на мировых рынках. Во-вторых, отражение эффектов прошлогоднего укрепления гривни. В-третьих, увеличение предложения сырых продуктов питания, в частности вследствие теплой погоды. Эти факторы перевесили влияние на цены со стороны мартовского ослабление гривни и ажиотажного спроса на отдельные товары после введения карантинных мер", - пояснили в регуляторе.