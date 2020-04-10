В Армении пандемия коронавируса вышла из-под контроля, - МОЗ
10 апреля, 2020, 14:24
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране вышла из-под контроля
"Распространение коронавируса вышло из-под контроля. Если раньше 50 новых случаев регистрировали из одного очага, то сейчас 16, 20, 30 случаев регистрируются с 10 или 20 очагов", - цитирует Торосян News.am .
На встрече с парламентариями министр сообщил, что количество жертв коронавируса в Армении достигло 12 человек.
Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 937.
С 24 марта гражданам Армении разрешено покидать дом только с паспортом и в случае необходимости. Власти закрыли все магазины и предприятия, которые не относятся к критической инфраструктуре.
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