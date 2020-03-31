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Espreso.tvОбществоПравительство Армении продлило карантин на 10 дней

Правительство Армении продлило карантин на 10 дней

В Армении карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, будут продлены на 10 дней
Об этом заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян, передает NewsAm.
 
"Мы должны продлить строгие ограничения как минимум на 10 дней. Если мы не предпримем конкретных мер, коронавирус дойдет до очень быстро, хотя есть версия и о том, что многие из нас заразятся коронавирусом, если не все", - подчеркнул Пашинян.
 
Глава правительства Армении также отметил, что главная задача сейчас - сделать процесс управляемым, чтобы количество зараженных людей резко не возросло. А также призвал всех серьезно отнестись к ситуации.

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