Трамп ответил, что американская разведка предупреждала его об угрозе коронавируса прошлой осенью

10 апреля, 2020, 14:08

Президент США Дональд Трамп назвал неправдивой информацию журналистов о том, что американская разведка предупреждала его в ноябре 2019 года об угрозе вспышки коронавируса в китайском Ухане

Об этом Трамп заявил в Twitter .

На днях телекомпания ABC со ссылкой на источники в спецслужбах заявила, что Трамп был предупрежден о последствиях глобального вспышки коронавируса еще прошлой осенью.

"Это лживые новости ABC. Они знали, что были неправы, когда публиковали эту ложную историю!" - написал Трамп.

Отметим, что почти аналогичную информацию несколько дней назад обнародовал The Washington Post, за исключением даты предупреждения. Так, по данным издания, разведка США впервые предупредила Трампа о возгорании коронавируса 3 января . При этом отмечалась вся серьезность ситуации и возможные смертельные последствия вспышки.