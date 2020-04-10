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Espreso.tvОбществоТрамп ответил, что американская разведка предупреждала его об угрозе коронавируса прошлой осенью

Трамп ответил, что американская разведка предупреждала его об угрозе коронавируса прошлой осенью


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп назвал неправдивой информацию журналистов о том, что американская разведка предупреждала его в ноябре 2019 года об угрозе вспышки коронавируса в китайском Ухане

Об этом Трамп заявил в Twitter .

На днях телекомпания ABC со ссылкой на источники в спецслужбах заявила, что Трамп был предупрежден о последствиях глобального вспышки коронавируса еще прошлой осенью.

"Это лживые новости ABC. Они знали, что были неправы, когда публиковали эту ложную историю!" - написал Трамп.

Отметим, что почти аналогичную информацию несколько дней назад обнародовал The Washington Post, за исключением даты предупреждения. Так, по данным издания, разведка США впервые предупредила Трампа о возгорании коронавируса 3 января . При этом отмечалась вся серьезность ситуации и возможные смертельные последствия вспышки.

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