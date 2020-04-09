Американская разведка еще в ноябре 2019 года знала об эпидемии коронавируса, - СМИ

9 апреля, 2020, 08:23

Национальный центр медицинской разведки США еще в ноябре 2019-го выяснил, что в китайском Ухане появился коронавирус

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на собственные источники.

Отчет разведки был составлен на основе перехвата данных с кабелей связи, компьютеров и анализа спутниковых снимков. В документе говорилось, что ситуация является потенциальной угрозой для американских военных в Азии.

Источники заявили, что власти КНР знали об эпидемии, но скрыли эту информацию от иностранных правительств и международных организаций.

По данным источников, с конца ноября и в течение декабря в Совете нацбезопасности США проводились совещания об этой ситуации. С января отчет включили в ежедневные сведения разведки для Трампа.

Глава Пентагона Марк Эспер сказал, что "не помнит", был ли такой отчет медицинской разведки.

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