"Мы должны подготовить новые соцстандарты": Шмыгаль спрогнозировал меры в случае продления карантина

9 апреля, 2020, 20:10

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил продление карантина в Украине и заявил о необходимости разработать стандарты жизни в условиях противоэпидемических ограничений

Об этом Шмыгаль заявил на селекторном совещании с главами облгосадминистраций и городов, передает "Правительственный портал".

"Постановлением Правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях ", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства также анонсировал меры по борьбе с безработицей, призвав мэров и глав областей к сотрудничеству.

"Мы разрабатываем отдельную программу по созданию рабочих мест, и здесь нужна ваша помощь. От вас мы ждем список, работники каких рабочих профессий и в каком количестве вам нужны. Это ваша заявка на рабочие руки", - сказал Шмыгаль.

На встрече также приняли проводить такие селекторные совещания на регулярной основе не реже одного раза в месяц.

Напомним, правительство рассматривает возможность введения комендантского часа в трех областях.

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