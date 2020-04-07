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Espreso.tvОбщество"Я никого ни о чем не просил", - Коломойский прокомментировал 16 тыс. поправок в законопроект о банках

"Я никого ни о чем не просил", - Коломойский прокомментировал 16 тыс. поправок в законопроект о банках

Олигарх Игорь Коломойский отрицает причастность к количеству поданных поправок к законопроекту, который фактически направлен на то, чтобы не допустить возвращение "ПриватБанка"

Об этом он заявил в интервью НВ .

По его словам, это не "антиколомойский законопроект", а антиукраинской. Он также заявил, что народные депутаты, которые подали тысячи поправок, якобы не симпатизируют ему.

"Насколько я знаю, они симпатизируют Украине. Я никого ни о чем не просил", - заявил Коломойский.

Он также отрицает, что обсуждал законопроект с Владимиром Зеленским.

"Вообще не обсуждал. Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука", - добавил олигарх.

Коломойский сказал, что не знаком с депутатом Антоном Поляковым, который подал 6000 поправок к законопроекту.

  • Информацию о количестве правок и их авторов опубликовал первый заместитель главы финансового комитета Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
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