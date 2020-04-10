"Мы ничего не получили": мэр Франковска заявил, что город покупает медикаменты и тесты за коммунальные средства и с помощью меценатов
Об этом Марцинкив сообщил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV.
"Мы ничего не получили. Единственное, что мы получили "Платевин" вчера, но несколько десятков пачек, небольшое количество тестов. Но большинство мы закупали за средства местной громады и меценатские деньги. Доплату медикам мы дали из местного бюджета, ведь не понимаем каким образом будет доплата. А медикам надо было дать премию и надбавку еще с начала апреля. Поэтому держимся за средства местного бюджета", - заявил Марцинкив.
Мэр Ивано-Франковска отметил, что в городе создали штаб экономического восстановления и ожидают ослабления карантина после Пасхальных праздников.
"Около 60 млн грн мы теряем из-за карантинных мероприятий. Речь идет о созданном нами штабе экономического восстановления. И речь о том, что карантин не может быть вечно. Отрасли должны работать, даже в условиях пандемии. Мы должны привыкнуть, что должны мерить трижды температуру, носить защитные маски и перчатки везде. Поэтому после Пасхальных праздников мы ожидаем ослабления карантина. Кому могли позволить работать - мы позволили ", - добавил Марцинкив.
- Напомним, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что из-за празднования Вербного воскресенья возможно большое скопление людей на богослужениях, поэтому рассматривают ограничительные меры на выходные .
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