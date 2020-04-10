Возможное скопление людей на богослужениях: мэр Франковска о карантин на выходные
Об этом Марцинкив сообщил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор", передает Еспресо.TV.
"На самом деле вчера на совещании городских голов с премьер-министром было оговорено, что в западных областях, где наибольшее распространение коронавируса, в нашей области наибольшее количество, будут введены меры, в том числе с субботы 13:00 до понедельника 6:00 ограничения работы магазинов и других заведений. Я думаю, что есть большая забота, что в воскресенье мы празднуем Шутково воскресенье, поэтому возможно скопление людей на богослужениях. А также в субботу и воскресенье многие выезжает из своих домов, поскольку едут отмечать. Поэтому очевидно, что такие меры рассматриваются ", - заявил Марцинкив.
Мэр Франковска отметил, что пока такие карантинные ограничения на выходных обсуждаются.
"Сейчас такое решение на 100% не принято, но к вечеру ожидаем, что будет такое решение принято Облгосадминистрацией, Кабмином, что в некоторых областях Западной Украины, где наибольшее распространение, ввести такие карантинные меры. Пока такие карантинные меры обсуждаются. В том числе обсуждается закрытие магазинов, в том числе и продуктовых. Ожидаем этого решения, но ситуация непростая", - отметил Марцинкив.
- Напомним, 9 апреля на совещании с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсуждалась возможность введения комендантского часа во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
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