Ожидаем новую вспышку Эболы в Республике Конго, там обнаружили первый за 52 дня случай заболевания, - ВОЗ
Об этом в Twitter сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
"Сегодня я созвал заседание Чрезвычайного комитета по Эболе в Демократической Республике Конго. Через 52 дня группы наблюдения и реагирования на местах подтвердили новый случай. Мы готовились и ждем новых случаев, - заявил Гебреисус.
Глава ВОЗ отметил, что в связи с этим правительство Демократической Республики Конго не сможет объявить о прекращении вспышки Эболы 13 апреля, как было запланировано.
Today I convened a meeting of the Emergency Committee on #Ebola in #DRC . After 52 days without a case, surveillance & response teams on the ground have confirmed a new case. We have been preparing for and expecting more cases.- Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 10, 2020
- Напомним, вспышка лихорадки Эбола на востоке Конго продолжалась с августа 2018 года и унесла жизни более 2 200 человек.
- Впоследствии, 3 марта в Демократической Республике Конго победили вспышку лихорадки Эбола. По случаю того, что удалось вылечить последнюю пациентку, медики даже станцевали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
6 апреля, 2020 Эпидемия коронавируса - тест на государственную способность
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало
-
Читайте также
-
-
6 апреля, 2020 Почему украинцев пугает жесткий карантин
-
5 апреля, 2020 Сало как сало