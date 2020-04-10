 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирОжидаем новую вспышку Эболы в Республике Конго, там обнаружили первый за 52 дня случай заболевания, - ВОЗ

Ожидаем новую вспышку Эболы в Республике Конго, там обнаружили первый за 52 дня случай заболевания, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения ожидает вспышку новых заболеваний Эболы в Демократической Республике Конго, потому, что в республике обнаружили первый за 52 дня случай заболевания

Об этом в Twitter сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"Сегодня я созвал заседание Чрезвычайного комитета по Эболе в Демократической Республике Конго. Через 52 дня группы наблюдения и реагирования на местах подтвердили новый случай. Мы готовились и ждем новых случаев, - заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ отметил, что в связи с этим правительство Демократической Республики Конго не сможет объявить о прекращении вспышки Эболы 13 апреля, как было запланировано.

  • Напомним, вспышка лихорадки Эбола на востоке Конго продолжалась с августа 2018 года и унесла жизни более 2 200 человек.
  • Впоследствии, 3 марта в Демократической Республике Конго победили вспышку лихорадки Эбола. По случаю того, что удалось вылечить последнюю пациентку, медики даже станцевали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

10 апреля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать