Ожидаем новую вспышку Эболы в Республике Конго, там обнаружили первый за 52 дня случай заболевания, - ВОЗ

10 апреля, 2020, 20:56

Всемирная организация здравоохранения ожидает вспышку новых заболеваний Эболы в Демократической Республике Конго, потому, что в республике обнаружили первый за 52 дня случай заболевания

Об этом в Twitter сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"Сегодня я созвал заседание Чрезвычайного комитета по Эболе в Демократической Республике Конго. Через 52 дня группы наблюдения и реагирования на местах подтвердили новый случай. Мы готовились и ждем новых случаев, - заявил Гебреисус.

Глава ВОЗ отметил, что в связи с этим правительство Демократической Республики Конго не сможет объявить о прекращении вспышки Эболы 13 апреля, как было запланировано.

Today I convened a meeting of the Emergency Committee on #Ebola in #DRC . After 52 days without a case, surveillance & response teams on the ground have confirmed a new case. We have been preparing for and expecting more cases. - Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 10, 2020

Напомним, вспышка лихорадки Эбола на востоке Конго продолжалась с августа 2018 года и унесла жизни более 2 200 человек.

Впоследствии, 3 марта в Демократической Республике Конго победили вспышку лихорадки Эбола. По случаю того, что удалось вылечить последнюю пациентку, медики даже станцевали.

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