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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье от COVID-19 умер врач, - председатель ОГА

На Закарпатье от COVID-19 умер врач, - председатель ОГА


фото: karpatvisnuk.com.ua
В Закарпатской области от коронавируса умер медработник

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетьманенко.

По его словам, это уже четвертый смертельный случай в области.

"В Закарпатье умер еще один человек. Это врач", - сообщил он.

По его словам, в пятницу ситуация с распространением болезни в регионе такова, что "надо четко понимать, что кататься на велосипедах и жарить шашлыки пока не время".

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