На Закарпатье от COVID-19 умер врач, - председатель ОГА
10 апреля, 2020, 20:17
В Закарпатской области от коронавируса умер медработник
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетьманенко.
По его словам, это уже четвертый смертельный случай в области.
"В Закарпатье умер еще один человек. Это врач", - сообщил он.
По его словам, в пятницу ситуация с распространением болезни в регионе такова, что "надо четко понимать, что кататься на велосипедах и жарить шашлыки пока не время".
- Принято решение о максимальном усилении карантина в Закарпатской области, жителям запретили выходить на улицу в ближайшие выходные дни.
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