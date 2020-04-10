На Закарпатье от COVID-19 умер врач, - председатель ОГА

10 апреля, 2020, 20:17

В Закарпатской области от коронавируса умер медработник

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетьманенко.

По его словам, это уже четвертый смертельный случай в области.

"В Закарпатье умер еще один человек. Это врач", - сообщил он.

По его словам, в пятницу ситуация с распространением болезни в регионе такова, что "надо четко понимать, что кататься на велосипедах и жарить шашлыки пока не время".