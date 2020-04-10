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Espreso.tvОбществоНа Сумщине девочка заразилась COVID-19 во время прогулки на детской площадке, - мэр Шостки

На Сумщине девочка заразилась COVID-19 во время прогулки на детской площадке, - мэр Шостки


фото: reuters
В Шостке Сумской области коронавирус подтвердили у 12-летней девочки после прогулки на детской площадке с инфицированным ранее ребенком

Об этом в Facebook сообщил мэр Шостки Николай Нога.

"Сумской областной лабораторный центр подтвердил заболевание коронавирусом 12-летней девочки из Шостки. Она гуляла на детской площадке (ул. Рабочая) вместе с 9 летней подружкой, заболевание которой было подтверждено ранее", - сообщил Нога.

Мэр Шостки отметил, что сейчас в городе выявлено 7 человек, заболевших коронавирусом. Список контактных с ними лиц составляет более 50 человек.

Из-за такой ситуации мэр призвал горожан соблюдать условия карантина.

"Убедительно прошу еще раз соблюдать условия карантина. Детские площадки закрыты в городе для посещения. Впереди Вербное воскресенье и Пасха. Прошу каждого отнестись с пониманием к ситуации и соблюдать правила карантина. Девочки просто погуляли вместе меньше часа. Прогулка принесла большую неприятность для родных и близких, которых более 10. Все они теперь находятся в зоне риска", - отметил Нога.

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