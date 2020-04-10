На борту авианосца "Шарль де Голль" подтвердили 50 случаев коронавируса

10 апреля, 2020, 15:08

Министерство вооруженных сил Франции сообщило, что у 50 человек, находящихся на борту авианосца "Шарль де Голль", обнаружили коронавирус

Об этом сообщает Le Figaro.

Сообщается, что с авианосца также были эвакуированы три моряка "в качестве меры пресечения".

"После объявления о подозрении на наличие COVID-19 членов экипажа авианосца "Шарль де Голль" команда медицинской службы Вооруженных сил была отправлена на борт. Проведенные тесты подтвердили 50 случаев заражения COVID-19 среди экипажа", - говорится в сообщении.

Напомним, правительство Франции работает над приложением для смартфона, которое сможет предупреждать пользователей, если они вступят в контакт с носителем коронавируса.