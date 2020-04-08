Франция разрабатывает приложение для отслеживания зараженных коронавирусом

Об этом сообщает Reuters .

По словам министра технологий Франции Седрика О, будущее приложение под названием StopCovid будет использоваться для отслеживания контактов поблизости. То есть, если зараженный коронавирусом человек установит себе такую программу, то она сообщит всем людям, которые были с ним в тесном контакте, что они были рядом с человеком, инфицированным COVID-19. Отмечается, что установка программы будет исключительно добровольной.

Министр не стал называть дату запуска проекта, уточнив, что "ничего не будет решено без широкой дискуссии".

Французское законодательство запрещает индивидуальное отслеживание смартфонов, в отличие от Китая, Тайваня или Южной Кореи, которые используют показания расположения смартфонов для отслеживания контактов людей, которые дали положительный результат теста на вирус, или для выполнения карантинных ограничений.

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Несколько депутатов из партии президента Эммануэля Макрона уже заявили, что будут голосовать против любого шага по использованию технологий геотрекинга. На что Седрик В заявил, что приложение будет использовать только Bluetooth, а не геолокацию. Данные будут анонимными и будут удалены через некоторое время. Германия и Швейцария тоже работают над подобными приложениями, добавил он.

Карантин во Франции продолжается уже четвертую неделю. В стране зафиксированы 110 тыс. случаев заражения и более 10 тыс. смертей от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Вера заявил, что пик пандемии в стране еще не достигнут, она находится на фазе обострения. Именно поэтому власти Франции пока не планирует ослаблять карантин.

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