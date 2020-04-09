 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Барселона" и "Интер" начали переговоры о трансфере Месси, - СМИ

"Барселона" и "Интер" начали переговоры о трансфере Месси, - СМИ


фото: Getty Images
Испанская "Барселона" и итальянский "Интер" начали переговоры о трансфере 32-летнего Лионеля Месси

Об этом сообщает TNTSportsLA в twitter.

По информации источника, решение о трансфере будет принимать сам аргентинский исполнитель, однако работники "Интера" уже вступили в переговоры о сенсационном трансфере.

 

По информации источника, у Лионеля Месси также есть предложение от аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз", именно в молодежной академии этого клуба занимался футболист с 1995-го по 2000-й год.

 

Контракт форварда с испанцами истекает в июне 2021 года. В текущем сезоне Лионель Месси провел 31 матч, забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за футболиста составляет 112 млн евро.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 апреля, 2020 четверг

больше новостей

9 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать