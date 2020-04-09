"Барселона" и "Интер" начали переговоры о трансфере Месси, - СМИ

9 апреля, 2020, 18:46

Испанская "Барселона" и итальянский "Интер" начали переговоры о трансфере 32-летнего Лионеля Месси

Об этом сообщает TNTSportsLA в twitter.

По информации источника, решение о трансфере будет принимать сам аргентинский исполнитель, однако работники "Интера" уже вступили в переговоры о сенсационном трансфере.

По информации источника, у Лионеля Месси также есть предложение от аргентинского "Ньюэллс Олд Бойз", именно в молодежной академии этого клуба занимался футболист с 1995-го по 2000-й год.

Контракт форварда с испанцами истекает в июне 2021 года. В текущем сезоне Лионель Месси провел 31 матч, забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за футболиста составляет 112 млн евро.