Лидер сборной Украины отказывается от принудительной обсервации по возвращению из Италии

10 апреля, 2020, 09:09

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий не хочет после возвращения из Италии проходить принудительную двухнедельную обсервацию

Об этом сообщает Volleyball.ua .

По словам Олега Плотницкого, выступающего за итальянскую "Перуджу", сейчас он ищет возможность вернуться в Украину, однако не согласен с принудительной обсервацией.

"Буду искать варианты возвращения в Украину. Пытаюсь узнать, какова ситуация на границе сейчас. Знаю, что с понедельника каждый, кто прилетает, должен обязательно пройти двухнедельную обсервацию, но я не очень согласен с этим. Даже если бы не было принудительной обсервации - я все равно сидел бы дома две недели. Я понимаю всю ситуацию. Возможно, позволят написать расписку, что я готов две недели не выходить из дома. Просто сидеть 14 дней за свой счет, не понятно где и с кем. А если этот человек окажется больным? Я не готов к такому ", - сказал Плотницкий.

Напомним, 29 марта министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.

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