Правительство приняло решение об обязательной обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы
29 марта, 2020, 22:35
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы
Об этом Криклий сообщил в своем канале в Telegram.
"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", - написал Криклий.
- 28 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждан, которые будут возвращаться в Украину из-за границы, ждет принудительная обсервация.
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