Правительство приняло решение об обязательной обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы

29 марта, 2020, 22:35

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы

Об этом Криклий сообщил в своем канале в Telegram.

"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", - написал Криклий.

28 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждан, которые будут возвращаться в Украину из-за границы, ждет принудительная обсервация.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine