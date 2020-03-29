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Espreso.tvОбществоПравительство приняло решение об обязательной обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы

Правительство приняло решение об обязательной обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы


фото: Укрінформ
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы

Об этом Криклий сообщил в своем канале в Telegram.

"Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы", - написал Криклий.

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