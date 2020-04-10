Комендантский час могут ввести в западных областях - советник Авакова

10 апреля, 2020, 21:40

Комендантский час могут ввести в западных областях Украины, чтобы предотвратить распространение коронавируса

Об этом в эфире hromadske сообщил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит.

По его словам, предложение ввести комендантский час в настоящее время есть в Закарпатье, частично во Львовской, Волынской, Тернопольской и Черновицкой областях

Полный перечень областей в МВД обещают обнародовать позже.

"Ограничение будем принимать. Думаю, утром будет официальное заявление Нацполиции. И в западных регионах, где объявляется комендантский час, также будет соответствующее заявление", - сказал советник Авакова.

Он отметил, что правоохранители будут штрафовать людей только при многократных нарушениях.

Также Тандит говорит, что сейчас Нацполиция согласовывает с властью на местах, особенно на Западной Украине, дальнейшие действия на эти и следующие выходные, во время которых христиане будут праздновать Пасху.