Губернатор Нью-Йорка заявил, что ситуация с коронавирусом взята под контроль
По словам Куомо, число госпитализированных пациентов с коронавирусом за последние сутки увеличилось всего на 200 человек - это самый низкий прирост за последние три недели, сообщает DW .
"Это означает, что ситуация развивается значительно лучше прогнозов, главным образом, благодаря эффективности карантинных мероприятий. Они функционируют лучше, чем все думали", - сказал он.
В то же время губернатор отметил, что Нью-Йорк установил новый антирекорд по количеству смертей - 799 за сутки.
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При этом Куомо выразил уверенность в том, что эти показатели будут снижаться при условии, что меры по социальному дистанцированию будут соблюдаться и в дальнейшем.
Всего количество смертей от коронавируса в Нью-Йорке превысило 7 тысяч.
Куомо обещал принять меры по восстановлению экономической активности, но предупредил, что такие шаги должны делаться осторожно и постепенно.
Он также не исключил новых волн инфекции из-за мутации коронавируса.
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