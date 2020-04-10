Губернатор Нью-Йорка заявил, что ситуация с коронавирусом взята под контроль

10 апреля, 2020, 18:09

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо считает, что ситуация с коронавирусом взята под контроль, невзирая на рост смертности в последние дни

По словам Куомо, число госпитализированных пациентов с коронавирусом за последние сутки увеличилось всего на 200 человек - это самый низкий прирост за последние три недели, сообщает DW .

"Это означает, что ситуация развивается значительно лучше прогнозов, главным образом, благодаря эффективности карантинных мероприятий. Они функционируют лучше, чем все думали", - сказал он.

В то же время губернатор отметил, что Нью-Йорк установил новый антирекорд по количеству смертей - 799 за сутки.

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При этом Куомо выразил уверенность в том, что эти показатели будут снижаться при условии, что меры по социальному дистанцированию будут соблюдаться и в дальнейшем.

Всего количество смертей от коронавируса в Нью-Йорке превысило 7 тысяч.

Куомо обещал принять меры по восстановлению экономической активности, но предупредил, что такие шаги должны делаться осторожно и постепенно.

Он также не исключил новых волн инфекции из-за мутации коронавируса.