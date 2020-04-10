Футболисту ПСЖ Неймару вдвое сократят зарплату из-за пандемии

10 апреля, 2020, 12:12

Ассоциация профессиональных футболистов Франции договорилась с Министерством экономики и финансов страны о сокращении зарплат игроков от 20% до 50% на время карантина

Об этом сообщает ESPN .

Ассоциация профессиональных футболистов Франции договорилась с Министерством экономики и финансов страны о том, чтобы рекомендовать сокращение зарплат игроков Лиги 1 на время приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

На этот шаг французские клубы вынуждены пойти из-за того, что телеканалы Canal + и beIN Sports отказались выплатить в апреле деньги за права на показ матчей.

Зарплаты игроков, которые получают от 10 тыс. до 20 тыс. евро в месяц, рекомендуется сократить на 20%, от 20 тыс. до 50 тыс. евро - на 30%, от 50 тыс. до 100 тыс евро - на 40%. Зарплаты тех, кто зарабатывает более 100 тыс. евро в месяц, включая самого высокооплачиваемого игрока Лиги 1 бразильского форварда ПСЖ Неймара, предложено уменьшить на 50%.

Неймар получает в парижском клубе 31,6 млн евро в год - это третий показатель среди футболистов в мире после аргентинского форварда испанской "Барселоны" Лионеля Месси и португальского нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, 31 марта Лионель Месси поддержал идею уменьшения зарплат футболистов "Барселоны" из-за пандемии коронавируса.

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