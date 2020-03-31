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Espreso.tvСпортМесси согласился на уменьшение зарплаты из-за пандемии

Месси согласился на уменьшение зарплаты из-за пандемии


фото: Getty Images
Аргентинец Лионель Месси поддержал идею уменьшения зарплат футболистов "Барселоны" из-за пандемии коронавируса

Об этом заявил президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу, сообщает Sport.es .

"Месси сразу поддержал идею о сокращении зарплат игрокам. Этим жестом футболисты показали свою преданность клубу. Мы были бы безответственными руководителями, если бы не приняли решение о сокращении зарплат. Экономическая ситуация сложная, поэтому нужно было принять все меры для защиты клуба. "Барселона" не была в опасности, но мы вынуждены были уравнять расходы с доходами, которые сейчас сократились", - сказал Бартомеу.

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Ранее Лионель Месси объявил, что футболисты первой команды откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время.

Аргентинец также пообещал, что он и его одноклубники будут переводить деньги работникам "Барселоны", чтобы они смогли в дальнейшем получать зарплату в полном объеме.

  • Напомним, 25 марта футболист "Барселоны" Лионель Месси, форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду и тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выделили по 1 млн евро на борьбу с коронавирусом.

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