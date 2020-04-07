 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПандемия коронавируса: в ВОЗ призвали страны не ослаблять карантинные меры слишком рано

Пандемия коронавируса: в ВОЗ призвали страны не ослаблять карантинные меры слишком рано


фото: reuters
Всемирная организация здравоохранения призвала страны не ослаблять карантинные меры, введенные из-за распространения коронавируса, слишком рано

Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге, пишет Reuters .

"Одно из самого важного - не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на старые позиции. Это похоже на то, как быть больным: если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться назад с осложнениями", - пояснил он.

Линдмайер добавил, что в ВОЗ нет общих рекомендаций для стран и регионов по ослаблению карантина.

По данным Financial Times правительства европейских стран начали подготовку к ослаблению карантинных мероприятий, которые ранее ввели в связи с распространением коронавируса. Ограничения останутся в силе еще несколько недель. В частности о таком решении заявили Франция, Испания, Италия и другие.

В СМИ появилась информация и о том, что Германия готова перейти от карантина к мероприятиям по контролю эпидемии.

В документах одного из министерств Германии говорится, что в стране вместо карантина планируют разработать систему управления на границах ЕС, а также открыть границы в рамках Шенгенской зоны.

В то же время немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что еще не время ослаблять ограничения.

Дания уже официально объявила о постепенном смягчении карантина. Через неделю в стране планируют открыть детские сады и начальные школы.

По состоянию на утро вторника, 7 апреля, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,3 млн человек.

Более 286 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 74 тыс.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

7 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать