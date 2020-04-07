Пандемия коронавируса: в ВОЗ призвали страны не ослаблять карантинные меры слишком рано

7 апреля, 2020, 17:26

Всемирная организация здравоохранения призвала страны не ослаблять карантинные меры, введенные из-за распространения коронавируса, слишком рано

Об этом сообщил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер на брифинге, пишет Reuters .

"Одно из самого важного - не ослаблять меры слишком рано, чтобы не вернуться на старые позиции. Это похоже на то, как быть больным: если вы встаете с постели слишком рано и слишком рано начинаете работать, вы рискуете вернуться назад с осложнениями", - пояснил он.

Линдмайер добавил, что в ВОЗ нет общих рекомендаций для стран и регионов по ослаблению карантина.

По данным Financial Times правительства европейских стран начали подготовку к ослаблению карантинных мероприятий, которые ранее ввели в связи с распространением коронавируса. Ограничения останутся в силе еще несколько недель. В частности о таком решении заявили Франция, Испания, Италия и другие.

В СМИ появилась информация и о том, что Германия готова перейти от карантина к мероприятиям по контролю эпидемии.

В документах одного из министерств Германии говорится, что в стране вместо карантина планируют разработать систему управления на границах ЕС, а также открыть границы в рамках Шенгенской зоны.

В то же время немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что еще не время ослаблять ограничения.

Дания уже официально объявила о постепенном смягчении карантина. Через неделю в стране планируют открыть детские сады и начальные школы.

По состоянию на утро вторника, 7 апреля, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,3 млн человек.

Более 286 тыс. человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 74 тыс.