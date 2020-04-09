Знаменитый голкипер рассказал, кто ему спас жизнь после инфаркта
Об этом Касильяс сообщил во время трансляции в Instagram .
По словам голкипера, 1 мая 2019 года он спасся после инфаркта только благодаря врачу "Порту", который быстро отреагировал на происходящее.
"Я страшно испугался. Повезло, что я был в тренировочном лагере и врач действовал очень быстро. Он спас мне жизнь. Если бы это произошло в другом месте, меня бы уже не было в живых", - рассказал Касильяс.
Инфаркт испанский футболист перенес, находясь на тренировочной базе "Порту", и первую помощь ему оказывал врач команды. В феврале 2020 года вратарь завершил карьеру по состоянию здоровья. Касильяс - двукратный чемпион мира и чемпион Европы в составе сборной Испании и трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе "Реала".
- Напомним, 8 апреля Икер Касильяс объявил о намерении вернуться в мадридский "Реал".
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